Пресс-слжуба Левого Берега официально объявила, что клуб прекратил сотрудничество с Андреем Гаврюшовым, который с начала сезона 2025/26 занимал должность главного тренера.

Левый Берег выступает сейчас в Первой лиге, где проиграл два последних матча – с Буковиной (1:3) и Фениксом-Мариуполь (0:1). Кроме того, "аисты" вылетели из Кубка Украины, потерпев поражение от Виктории (0:1).

"Мы искренне благодарим Андрея Валерьевича за профессионализм и вклад в становление наших футболистов. Желаем новых достижений и побед в дальнейшей тренерской карьере", – говорится в сообщении.

Напомним, что Левый Берег сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги с девятью баллами. Следующим соперником команды будет Металлист. Матч запланирован на 29 сентября.

