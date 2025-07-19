Левый Берег официально объявил о подписании 23-летнего полузащитника Симона Галояна.

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Детали сделки пока что не разглашаются. В Левом Берегу Галоян будет играть под 11-м номером.

Напомним, что в прошлом сезоне он защищал цвета Александрии-2, проведя 16 матчей во Второй лиге и забив один гол. За основную команду Александрии Симон дебютировал в 30-м туре УПЛ в поединке против Черноморца, который завершился нулевой ничьей.

Напоминаем, что по итогам прошлого сезона столичный клуб вылетел в Первую лигу.

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