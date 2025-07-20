Столичный Левый Берег официально подписал молодого полузащитника – 20-летнего Олега Криворучко, который ранее защищал цвета Колоса, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается. что игрок перешел на правах аренды сроком на один сезон.

Карьеру в профессиональном футболе Криворучко начинал в Ковалевке. В активе молодого хавбека 17 матчей за Колос, однако результативными действиями он еще не отметился.

Напомним, что Левый Берег по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

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