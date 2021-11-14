В воскресенье в 18-м туре третьего по силе дивизиона состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Вторая лига, 18-й тур

Перемога – Яруд – 3:1

Голы: Кича, 36, Сердюк, 39. 90+3 – Литюк, 57

Левый берег – Любомир – 1:0

Гол: Запорожан, 52

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В первом матче дня Победа уверенно одолела Яруд. Днепряне во второй половине первого тайма на протяжении трех минут забили дважды. Сначала Антон Кича отозвался на навес в штрафную от Ринара Валеева с правого фланга и головой пробил мимо голкипера. А потом Родион Сердюк первым среагировал на подачу с углового и также головой удвоил преимущество хозяев.

После перерыва Глеб Литюк получил пас из центра поля, в окружении защитников вырвался один на один с вратарем Перемоги и сократил счет. Уже в добавленное время мариупольцы пропустили в третий раз. Неудачником в этом эпизоде ​​стал кипер Яруда, фактически привезший гол в свои ворота. Он хорошо видел момент с ударом от Кичи и спокойно собирался забрать сферу, летевшую в угол, но неожиданно попал не по мячу, а по стойке. Победа принесла Перемоге 33 очка и четвертую строчку в группе Б, Яруд с 24 баллами остался десятым.

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Худшая команда группы А – Любомир – держалась против Левого берега 50 минут, пока Андрей Запорожан не отважился на дальний удар метров с 30-ти. Капитан киевлян красивым выстрелом попал прямо в девятку. Хозяева продолжили давить, но больше забить не смогли. Минимальная победа позволила Левому берегу набрать 42 пункта и подняться на вторую строчку, сравнявшись по очкам с Карпатами (у львовян есть матч в запасе). Любомир с 1 пунктом продолжает оставаться последним.

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