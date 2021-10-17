Состоялись очередные матчи 14-го тура Второй лиги. Счет и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 14 тур

Левый берег – Карпаты Галич – 2:1

Голы: Спиваков, 34 (п), Морозенко, 66 – Зеленский, 63

Перемога – Виктория – 1:0

Гол: Фхакадзе, 27

Нереализованный пенальти: Радченко, 50 (Перемога)

Яруд – Реал Фарма – 6:0

Голы: Литюк, 23, 49, Быковский, 58, Матвеев, 79, Сандрак-Винницкий, 87 (п), Толстый, 90

Удаление: Деркунский, 86 (Реал Фарма)

Левый берег без труда обыграл галицкие Карпаты и закрепился на вершине турнирной таблицы группы А. В группе Б Перемога одолела Викторию и приблизилась к зоне повышения в классе.

Самый зрелищный матч дня разыграли Яруд и Реал Фарма. Хозяева буквально уничтожили своего соперника, забив в его ворота шесть "сухих" мячей. По каким-то причинам более часа игры не попало в трансляцию. Однако и остального времени оказалось достаточно, чтобы сделать эту игру богатой на события.

Сначала Кирилл Матвеев забил невероятный гол метров с 35-ти. Позже голкипер одесситов Тарас Деркунский получил красную карточку за фол последней надежды. Замен у Реала Фарма больше не было, поэтому на ворота стал полевой игрок. Помочь команде решился Павел Новицкий, но отбить пенальти не сумел. В конце игры он сделал классный сейв, но на добивании были игроки соперника. Окончательный счет – 6:0.