Первая лига 2025/26, 3-й тур

Виктория – Левый Берег – 1:2

Голы: Евпак, 12 – Самир, 42, Сидней, 90+2

Программу 3-го тура Первой лиги открывал поединок между Викторией и Левым Берегом. Перед матчем команды делили 6-8 места, имея после двух туров по одной победе и поражению.

Несмотря на жару, игра оказалась довольно оживленной – соперники показали неплохие скорости и оставили приятное впечатление. Счет был открыт быстро: хозяева провели размашистую атаку, во время которой Рябой подал с правого фланга, Кныш сделал передачу в центр и Максим Евпак хорошо принял мяч, освободился от опеки и расстрелял голкипера Левого Берега. Из интересного – во время празднования забитого мяча форвард Виктории повторил фирменный жест Виктора Дьокереша из Арсенала.

Еще в первом тайме Левый Берег сравнял счет: на 42-й минуте центральный защитник команды Валерий Самар беспрепятственно замкнул головой подачу с углового.

Второй тайм, как и прогнозировалось, прошел на меньших скоростях – команды заметно устали в обеденную жару, и моментов было очень мало. Впрочем, гости таки вырвали победу – на 2-й добавленной минуте к основному времени поединка Сидней откликнулся на подачу со штрафного и головой поразил ворота Виктории. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Левого Берега 2:1.

