Левый Берег и Феникс-Мариуполь сыграли в шестом туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 6-й тур

Феникс-Мариуполь – Левый Берег – 1:0

Гол: Буряк 59

Нереализованный пенальти: Дедух, 76

Феникс-Мариуполь выиграл лишь один матч за четыре тура Первой лиги. Команда Максима Фещука до начала игры находилась вблизи зоны вылета. Левый Берег не смог из-за затяжной тревоги провести игру с Черниговом. "Аисты" выиграли три из четырех матчей этого сезона в чемпионате.

Первый тайм голами не порадовал. Команды больше были сконцентрированы на борьбе. А вот второй тайм выдался богатым на события. На 59 минуте Феникс заработал право исполнить штрафной удар. Мяч долетел до Буряка, который в падении переправил его в ворота.

На 76 минуте арбитр указал на отметку после того, как мариупольцы нарушили правила в своей штрафной площади. Капитан Левого Берега Руслан Дедух подошел к мячу, пробил низом, а Жупанский намертво взял пенальти. В итоге вторую победу Феникса зафиксировал рефери.

