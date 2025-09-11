Левый Берег неожиданно проиграл Фениксу – капитан киевлян упустил шанс взять хотя бы одно очко
Левый Берег и Феникс-Мариуполь сыграли в шестом туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Первая лига, 6-й тур
Феникс-Мариуполь – Левый Берег – 1:0
Гол: Буряк 59
Нереализованный пенальти: Дедух, 76
Феникс-Мариуполь выиграл лишь один матч за четыре тура Первой лиги. Команда Максима Фещука до начала игры находилась вблизи зоны вылета. Левый Берег не смог из-за затяжной тревоги провести игру с Черниговом. "Аисты" выиграли три из четырех матчей этого сезона в чемпионате.
Первый тайм голами не порадовал. Команды больше были сконцентрированы на борьбе. А вот второй тайм выдался богатым на события. На 59 минуте Феникс заработал право исполнить штрафной удар. Мяч долетел до Буряка, который в падении переправил его в ворота.
На 76 минуте арбитр указал на отметку после того, как мариупольцы нарушили правила в своей штрафной площади. Капитан Левого Берега Руслан Дедух подошел к мячу, пробил низом, а Жупанский намертво взял пенальти. В итоге вторую победу Феникса зафиксировал рефери.
