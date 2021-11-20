В субботу в 19-м туре третьего по силе дивизиона чемпионата Украины состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 19-й тур

Чайка – Левый берег – 0:0

Балканы – Тростянец – 4:1

Голы: Серденюк, 15, Федосов, 61, Приблуда, 69, Приемов, 82 – Слипухин, 1

Диназ – ЛНЗ – 0:2

Голы: Норенков, 49, Галенко, 80

Волчанск – Таврия-Симферополь – 0:0

Днепр Черкассы – Чернигов – 1:0

Гол: Мартян, 71

Удаление: Зенченко, 87 (Чернигов, вторая желтая карточка)

Энергия – Суми – 3:1

Голы: Гавриленко, 5 (пен.), Бондарь, 65 (пен.), Терехов, 71 – Пилипенко, 29

Кристалл – Перемога – 0:2

Голы: Радченко, 51, Кича, 86 (пен.)

МФК Металург – Скорук – 1:0

Гол: Могильный, 90

АФСК Киев – Карпаты – 0:3

Голы: Галенков, 21, Кожанов, 73, Заставный, 78

Вторая лига: Мункач и Нива Винница поделили очки

Лидер группы А – Левый берег – неожиданно оступился в матче с середняком Чайкой. Команды не нашли в себе сил забить хоть бы гол и ничья существенно увеличила шансы Карпат (отстающих на 1 очко и имеющих две игры в запасе) обойти киевлян в турнирной таблице.

Балканы продолжают погоню за лидером группы Б – МФК Металлург. Представители Одесской области пропустили уже на первой минуте, однако еще до середины тайма отыгрались. После перерыва в течение нескольких минут Балканы оформили дубль, а к концу матча забили в четвертый раз.

Черкасский ЛНЗ вплотную приблизился к вышгородскому Диназу, забив после перерыва два сухих гола вышгородцам, а Волчанск и Таврия не выявили сильнейшего, расписав безголевую ничью.

Соседи по турнирной таблице – Днепр и Чернигов – устроили битву за шесть очков. Черкащане оказались более фортовыми, забив в середине тайма единственный гол. В конце матча черниговцы остались в меньшинстве – вторую желтую получил Зенченко. Однако численное преимущество не изменило ситуацию на поле.

Очередным палачом Сум стала новокаховская Энергия. "Горожане" имели шанс, когда в середине первого тайма ответили голом Пилипенко на пенальти в свои ворота в начале матча. Однако после перерыва Бондарь (снова с пенальти) и Терехов, расставили все на свои места, нанеся сопернику уже пятнадцатое поражение в сезоне.

Еще один аутсайдер группы Б – Кристалл – уступил Перемоге. Днепряне забили сразу после перерыва, а к концу матча закрепили успех результативным выстрелом с пенальти.

МФК Металлург сохранил отрыв в борьбе за первое место, минимально обыграв Скорук. Казалось, гостям удастся остановить лидера, однако Могильный вырвал победу, забив гол на последних минутах встречи. Таким образом Металлург набрал 45 очков и остался третьим в группе Б, а Скорук третий с 38 пунктами в активе.

Карпаты одержали 12 подряд победу, на выезде разгромив АФСК Киев. Галенков открыл счет в первом тайме, а Кожанов и Заставный добили соперника после перерыва. Эта победа позволила "львам" возглавить группу А с 45 очками – у Левого берега после этого тура 43 пункта.

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