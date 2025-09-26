Неудачи Левого Берега в Первой лиге и вылет из Кубка Украины привели к отставке тренера Андрея Гаврюшова. Сейчас командой руководит наставник резерва Вячеслав Нивинский.

Левый Берег официально уволил тренера после вылета из Кубка Украины

Как сообщает Sport.ua, кандидатуры Владимира Шарана и Леонида Кучука не рассматриваются. Вероятнее всего президент Левого Берега Николай Лавренко остановит свой выбор на иностранном специалисте, имеющем отношение к украинскому футболу. Имя пока не разглашается. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Левый Берег находится на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги с девятью баллами. Следующим соперником команды будет Металлист. Матч запланирован на 29 сентября.

