Левый берег в рамках 13-го тура УПЛ 2024/25 сыграл ничью с Ингульцом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первый тайм прошел при полном доминировании Ингульца. Реально острых моментов при этом было немного, но в глаза бросались безумные проблемы Левого Берега в верховых дуэлях. До 30-й минуты киевляне трижды проигрывали борьбу в собственной штрафной, позволяя петровцам пробивать головой – впрочем, Механив парировал.

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Парировал он и замыкание Виливальда с углового на 32-й минуте, однако на добивании сыграл Малыш. Станислав-Нури забил гол, однако праздновал недолго – арбитры заметили игру рукой. Счет не изменился. Этот момент стал последним в первом тайме.

Левый Берег вообще ничего не создавал до последней 20-минутки. Ингулец же мог забивать и во втором тайме. На 53-й минуте Волохатый прорвался по правому флангу в штрафную и выполнил прострел с острого угла. Механив отбил. На 62-й же Сад с правого края штрафной выполнил катбек под удар Пятову, а тот бахнул под ближнюю стойку – Механив парировал ногой!

Подопечные Виталия Первака проснулись лишь на 70-х минутах, после серии замен. Героем киевлян мог стать Николай Когут, который на 73-й влетел с левого фланга в штрафную и оказался перед голкипером. Он пробил низом, однако Паламарчук спас Ингулец!

На 76-й минуте Косовский попытался прошить Паламарчука дальним ударом, однако Алексей не спал. После этого на поле было больше фолов и ругани, чем реального футбола – в одном из эпизодов дошло до драки. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Этот результат не устраивает обе команды. Ингулец остался на дне турнирной таблицы, оставаясь без побед в УПЛ. Левый Берег остался в зоне переходных матчей.

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