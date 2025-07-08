Левый Берег выразил несогласие с решением КДК УАФ, который отстранил бывшего главного тренера команды Андрея Запорожана на три года.

"Выглядит так, что решение базируется исключительно на субъективных утверждениях одного из участников событий, без единого прямого или материального доказательства.

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Отметим также, что клуб и его представитель с первых этапов рассмотрения дела всесторонне способствовали расследованию: предоставили исчерпывающие письменные и устные объяснения, а также добровольно прошли полиграфологическое исследование. Такая открытая позиция свидетельствует о готовности клуба к прозрачному и беспристрастному выяснению всех обстоятельств дела.

Обвинения в попытке неправомерного влияния на арбитров не только не подтверждены доказательствами, но и противоречат ценностям и принципам, которыми руководствуется наш клуб в своей деятельности", – говорится в сообщении Левого Берега.

Напомним, Запорожану инкриминируют попытку подкупа арбитра перед матчем 14-го тура УПЛ против Руха, состоявшегося 24 ноября 2024 года.

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