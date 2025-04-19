Левый Берег здорово начал 2025 год, дав бой Шахтеру и одержав две победы – над Вересом и Черноморцем (2:0, 1:0). Благодаря такому рывку даже удалось покинуть четверку аутсайдеров, одна после международной паузы дела ухудшились. Киевляне потерпели три подряд поражения, не забив ни одного гола и вернувшись в зону плей-офф.

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Может сложиться впечатление, будто "аисты" возвращаются туда, где и должны были бы быть. На самом же деле команде не везет с календарем, ведь на этом отрезке пришлось встретиться с Шахтером и Динамо – и оба поединка команда провела достойно, сдерживая грандов целый тайм и даже больше. Фиаско с Колосом более неприятное, но и там киевляне не выглядели ужасно. Моментов было создано не меньше, чем у ковалевцев.

Вообще, Левый Берег неправильно считать безнадежным "автобусом". Подопечные Виталия Первака весной существенно прибавили в атаке – и они не боялись действовать агрессивно даже против Динамо. Коллектив по уровню организации на чужой половине и мастерством исполнителей мало в чем уступает середнякам УПЛ, поэтому Полесье не имеет права забрасывать "аистов" шляпами.

Тем более, что подопечные Имада Ашура далеки от статуса команды с монструозно мощным футболом. Верес уничтожил житомирян со счетом 5:1, а затем почти 100 минут держал нули в кубковой встрече. При победе над ЛНЗ сильным был только второй тайм (и то не весь) – как и при ничьей с Карпатами. В Полтаве же "волки" наоборот провалились после перерыва, хотя и торжествовали со счетом 2:0.

Полесью критически не хватает устойчивости в переходах из обороны в атаку, что ярко продемонстрировал гол Карпат – и это при том, что Имад Ашур усилил опорную зону Сарапием. Впереди же эффективность вингеров стала не такой грозной, как в первом круге. В то же время, попытки продвигаться между линиями в центре поля срабатывают через раз.

Житомирянам крайне повезло с прогрессом Крушинского. Трудно вспомнить голы и моменты, к которым не присоединился Борис – дважды он забивал и сам. Но показательно, что даже Крушинского с позиции "десятки" тянет в левый фланг, где удается хорошо обыгрываться с партнерами. Отчасти именно он выполняет функции вингера, что не очень сходится с его физическим профайлом.

Как бы там ни было, Полесью крайне важно победить Левый Берег, ведь борьба за еврокубки еще не завершена. Подопечные Имада Ашура пока замыкают топ-4, однако Карпаты расположились всего в пяти очках позади, а Кривбасс – в шести при игре в запасе. Осечка с киевлянами может дорого стоить.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор (Полесье; под вопросом)

Дисквалифицированные: Матич (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Левый Берег – Полесье

Левый Берег: Механов – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Банада, Косовский – Синица, Приходько, Шастал – Сухоручко

Полесье: Кудрик – Майсурадзе, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Прогноз "Футбол 24" – победа Полесья, тотал меньше 2,5

Очевидно, что Полесье выступает фаворитом. Какие бы проблемы у житомирян не возникали, они все же победили в трех из четырех последних матчах – и делали это с определенной мерой справедливости. Это еще не гарантирует успеха в поединке с Левым Берегом, однако неудача с Колосом несколько подкосила веру в силу "аистов".

Рискнем поставить на успех подопечных Имада Ашура. Выигрыш вряд ли станет легким – ожидаем тотал меньше 2,5.

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