В рамках 27-го тура УПЛ 2024/25 Левый Берег принимает Карпаты, а Рух сыграет с Кривбассом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Левый Берег – Карпаты

Львовяне сохраняют шансы на еврокубки, однако неожиданная боевая ничья с Оболонью серьезно навредила амбициям. Карпаты остались в трех очках от четвертого Полесья, а Кривбасс приблизился на расстояние в одно очко при игре в запасе. При таких условиях матч с Левым Берегом принимает стратегическое значение – если "зелено-белые" не смогут победить, то о Лиге конференций, вероятно, придется забыть.

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А сделать это не так и просто, учитывая проблемы в обороне. Подопечные Владислава Лупашко неделю назад провели один из самых слабых оборонительных перформансов сезона – да и с Рухом несмотря на общее спокойствие возникло несколько неприятных ошибок. Сыграть на ноль в последний раз удавалось аж в марте, однако в атаке в последнее время все было супер.

Средняя результативность Карпат за предыдущие пять туров составила 2,4 гола, и даже Невес начал забивать. Это – очень плохая новость для Левого Берега. Прагматичный низкий блок перестал защищать "аистов", которым удалось набрать всего одно очко в пяти турах. трижды коллектив пропускал по два гола. Что наиболее важно, Подопечные Виталия Первака таки опустилась в зону переходных матчах.

Списывать киевлян рано. В поединке с той же Зарей они могли оформить разгром за тайм. Левый Берег может удивить в переходных фазах – особенно после возвращения фулбека Сиднея – однако команде не хватает реализации (особым расточительством страдает Сухоручко). Тем не менее, стоит отметить, что поддерживать хороший уровень игры в атаке "аистам" удается недолго.

Кадровая ситуация

Травмированные: Дедух (под вопросом) – Педрозо (под вопросом), Сыч, Булеза

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Левый Берег – Карпаты

Левый Берег: Механов – Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней – Косовский – Синица, Приходько, Банада, Шастал – Сухоручко

Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко – Альварес – Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – победа Карпат

Если Карпаты пропустят первыми или позволят сравнять счет, то все может завершиться сенсацией. Хотя так можно сказать о любом матче УПЛ. И все же поставим на победу львовян – при всех нюансах игры в обороне, неудача с Оболонью выглядит случайностью. Предыдущие матчи они провели значительно сильнее.

Рух – Кривбасс

"Желто-черные" неделю назад эффектно победили Черноморец, хотя коллектив имел феерические проблемы с составом. Вылетели два ключевых центрбека, на дисквалификацию нарвался основной левый фулбек, а еще не мог сыграть центрхав Слюсар. Оказалось, что и без них Рух способен давать результат – и при этом демонстрировать осмысленную игру, терроризируя одесситов лонгболами Холода на Климчука и врываниями Рябова из глубины.

И это уже тенденция. В последних четырех турах провальным оказалось только дерби с Карпатами, а вот победа над Колосом оказалась заслуженной – да и ничья с Александрией не стала совсем случайной. Виталий Пономарев постепенно вывел команду из турбулентности, связанной с зимней распродажей, но проблемы с составом все равно не оставляют львовян. Из позитива можно отметить только конец дисквала Ляха.

Впрочем, Рух благодаря успеху в Одессе решил свои турнирные задачи, оторвавшись от зоны вылета на девять очков. Кривбасс же вышел на кульминацию – Подопечные Юрия Вернидуба держатся на расстояние четырех баллов от зоны Лиги конференций, имея игру в запасе. Если бы не нулевая ничью с ЛНЗ в предыдущем туре, команда уже бы обошла Карпаты.

У криворожан тоже есть проблемы с составом. Вингер Мендоса попытался сбежать после обстрелов, но контракт заставил остаться – вот только он травмировался сразу же после возвращения. До конца сезона вылетел капитан Хомченовский, а больше всего трудностей возникает в центре обороны. Конате и Виливальд не устраивают Юрия Вернидуба в роли партнера Романчука, поэтому рядом играют правые фулбеки (Понедельник), опорники (Икенна) или даже центрхавы (Вакулко).

Впрочем, за последние два матча криворожане не пропустили ни одного гола, а в позапрошлом туре коллектив еще и Зарю разгромил. Атакующая игра выглядела симпатично даже на фоне грандов (особенно выделяются Соса, Микитишин и Твердохлеб), поэтому Руху сегодня будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Слюсар, Слюбик, Дидык, Клайвер, Сапуга – Хомченовский, Мендоса, Якимец

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Кривбасс

Рух: Ледвий – Китела, Горин, Холод, Лях – Пидгурский – Карабин, Пастух, Горин, Алмазбеков – Климчук

Кривбасс: Маханьков – Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич – Кузык, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин – Соса

Прогноз "Футбол 24" – победа Кривбасса

Даже в праймовом составе образца 2025 года львовяне имели ощутимые проблемы в обороне. Они пропускают почти всегда, а сейчас еще и ключевые футболисты травмировались. Именно поэтому представить "сухарь" против Кривбасса трудно. Криворожане точно должны забить.

Естественно, в УПЛ это еще ничего не значит. Тот же ЛНЗ подопечные Юрия Вернидуба теоретически должны были уничтожить, а не катать "нули" – но эта неудача выглядит несколько случайной. Предыдущие поединки коллектив провел значительно лучше, а сегодня у Кривбасса еще и мотивация намного выше. Ставим на триумф гостей.

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