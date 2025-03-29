Левый Берег продолжает бороться за выживание. Это дело дается киевлянам, ведь они оторвались от четверки аутсайдеров аж на четыре зачетных балла. Особенно убедительно подопечные Виталия Первака выглядят после зимней паузы – "аисты" победили Ворсклу, Черноморец и Верес, уступив лишь Шахтеру (минимально). Причем Шастал умудрился забить Вересу с центра поля.

Экс-игрок Динамо признался, почему решил перебраться в Александрию

Хотя назвать "желто-зеленых" яркой атакующей командой не удастся. Коллектив прежде всего ставит на оборону, контратакуя через фланги. Типичная история для представителей последней трети турнирной таблицы, однако недооценка защиты киевлян может дорого обойтись Александрии. Левый Берег – лишь один из двух клубов, которому в 2025 году удалось пропустить всего один гол в чемпионате. Вторым является Шахтер.

Сломать такой блок будет непросто, но Александрия выглядит едва ли не худшим соперником для подобных команд. У нее и прессинг сильный, и мощный центрфорвард-финишер, и вингеры шикарные, и центрхавы врываются в штрафную и заполняют зоны завершения/подбора. Даже центрбеки привыкли играть на чужой половине. Кстати, обороняется "Сашка" тоже сильно.

Состав у Руслана Ротаня крайне мощный. Разгром Оболони продемонстрировал, что кроме хорошей организации игры у "горожан" есть запас по классу – именно поэтому они и держатся на второй позиции с "+6" от Шахтера. Хотя победы над Колосом и Зарей дались александрийцам не так просто, а значит сенсация возможна.

Кадровая ситуация

Травмированные: Якимов – Шулянский

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Левый Берег – Александрия

Левый Берег: Механов – Соколов, Семенов, Банада, Шаповал – Дедух, Косовский – Синица, М. Когут, Шастал – Сухоручко

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Шепелев, Мишнев, Цара – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, победа Александрии

Единственной серьезной проблемой Александрии является форма Калюжного, уставшего матчами за сборную. А так "горожане" выглядят фаворитами – хотя такого же выноса, как с Оболонью, ожидать не приходится. Левый Берег лучше защищается.

Киевляне помучают подопечных Руслана Ротаня, однако пока что "желто-черные" не давали повода ставить на провал с такими соперниками. Александрийцы должны одержать непросто, но заслуженную победу. В тотал больше 2,5 почему-то не верится.

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