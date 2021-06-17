Збірна України вистраждала перемогу проти аутсайдера групи С на Євро-2020. Македонська преса визнає силу команди Шевченка, але водночас бідкається через втрачене очко.

Sportski: Ми дорого заплатили за невдалі п'ять хвилин, Україна – в боротьбі за плей-офф

З самого початку Україна була кращою командою на полі. Наші суперники володіли ініціативою та регулярно створювали моменти біля воріт Дімітрієвскі, хоча ми також намагалися відповідати. Українці скористалися своєю перевагою через півгодини матчу: Ярмоленко відкрив рахунок, а Яремчук збільшив гандикап "синьо-жовтих" до двох м'ячів з інтервалом у п'ять хвилин.

"Тягне ламаний-переламаний Ярмоленко": Зінченко і Маліновський знову під ударом – реакція на "валідол" у Бухаресті

У дебюті другого тайму Македонія втратила прекрасний шанс – Адемі не зумів переграти Бущана ударом у нижній кут. Ми пішли ва-банк, усе або нічого... і це майже спрацювало. Аліоскі не реалізував пенальті, але опинився першим на добиванні. Після забитого м'яча Македонія демонструвала хороший футбол, однак зрівняти рахунок не вдалося. Дімітрієвскі виграв дуель в Маліновського. На жаль, його сейв виявився марним.

Попри поразку від України, збірна Македонії отримала овації від власних уболівальників у Бухаресті. Нинішній результат – це розчарування, адже ми чинили гідний опір українцям, а ще раніше – Австрії.

Kanal5: Україна перемогла Македонію в Бухаресті

З першої хвилини Україна нав'язувала македонцям свою гру. Півзахист команди Шевченка одразу виграв боротьбу в середині поля. Ярмоленко та Ко постійно загрожували володінням Дімітрієвскі. Зрештою, той же Ярмоленко заслужено вивів українців вперед. Не встигла Македонія оговтатися від першого м'яча, як "синьо-жовті" забили вдруге. Яремчук завершив красиву комбінацію за участі Зінченка і Ярмоленка.

Македонці краще розпочали другу половину. На 57-й хвилині арбітр справедливо призначив пенальті за фол Караваєва. Бущан впорався з пострілом Аліоскі, але захисник Лідса з другої спроби не схибив. Згодом голкіпер збірної України фантастично перевів монструозний удар від Трайковскі у поперечку. Македонія перехопила ініціативу та частіше атакувала. Суперник же намагався використовувати вільні зони в обороні команди Ангеловскі, яка відкривалась дедалі більше – Україна перейшла на контратаки.

Підопічні Шевченка могли врятуватись від напруженої кінцівки, проте Маліновський невдало виконав пенальті. Македонія билася до фінального свистка, Трайковіскі непогано стріляв з лінії штрафного, та поразки уникнути не вдалося.

Fokus: Багато втрачених шансів – Македонія поступається Україні

Збірна Македонії зазнала другої поспіль поразка на Євро-2020. Україна виявилась більш переконливою. Після поганого першого тайму, коли суперник забив двічі за п'ять хвилин, Македонія зіграла набагато краще по перерві. Аліоскі налякав нереалізованим пенальті, проте сам же швидко реабілітувався.

З виходом Трайковскі та Чурлінова з'явилась гострота. Македонія більше часу проводила в атаках, але Бущан виручав українців красивими сейвами. "Синьо-жовті" також отримали право на пенальті – Дімітрієвсі не дозволив відзначитись Маліновському. Однак партнери не зуміли розвинути успіх кіпера Райо Вальєкано.

Збірній Македонії потрібне диво, аби пробитися до плей-офф. Поразка Нідерландів у матчі з Австрією та перемога в очному протистоянні з "помаранчевими" вивела б команду Ангеловскі у наступний етап змагань.

Topsport: Левове серце, якого недостатньо для позитивного результату

Після провалу в стартові 45 хвилин збірна Македонії значно краще провела другу половину. Заміни оживили гру, перш за все – вихід Трайковскі. Адемі міг скорочувати відставання на 47-й – Бущан дивом дістав сферу з правого від себе кута. Український кіпер видав розкішний матч. Гол Аліоскі подарував надію. Македонія продемонструвала левове серце, утім цього виявилося недостатньо для позитивного результату.

Македонія зі шкіри пнулися, аби зрівняти рахунок перед фінальним свистком, та Україна відбилася. "Червоні" не набрали жодного очка після двох турів, тоді як "синьо-жовті" вмикаються у боротьбу за плей-офф.

Спецкор УЄФА Паневскі: Македонія не заслужила на дебютні очки

Два дуже різних тайми у виконанні македонців, які грали недостатньо добре, щоб набрати перші очки на Євро. Після цієї поразки у команди залишаються мізерні шанси на вихід в 1/8 фіналу. Виглядає так, що від результату останньої гри з Нідерландами вже нічого не буде залежати.

Після невдалого першого тайму Ігор Ангеловскі трохи змінив схему та випустив двох свіжих гравців. Один гол збірна Північної Македонії відіграла, але не більше.

Україна з боями перемогла Північну Македонію – 2 нереалізовані пенальті та історичні герої у важкому матчі Євро-2020