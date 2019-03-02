"Леви следует поискать другого волшебника": Почеттино намекнул, что команде не хватает трансферов для борьбы за трофеи

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал, что команде не хватает ресурсов для того, чтобы бороться за трофеи на нескольких фронтах.

"Если Даниэль Леви (владелец "шпор"– прим. Футбол 24) в следующем сезоне скажет, что нам нужно выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, вероятно, я отвечу ему, что ему следует поискать другого волшебника, который сможет это сделать, потому что с нашим подходом ничего не изменится.

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Можем ли мы быть среди претендентов? Да. Будем ли бороться? Будем. Будем конкурентоспособны? Конечно. Но вы не можете сказать "мы обязаны побеждать", если у вас нет соответствующих ресурсов. Нельзя приставить к моей голове пистолет и сказать "нам нужна победа", если мы не боремся за нее теми же инструментами и ресурсами, что и другие команды.

Я слышу, что люди говорят "Почеттино в клубе уже пять лет и ничего не выиграл". Конечно, я ничего не выиграл, но на мой взгляд, то, что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире", – цитирует Почеттино Goal.

Отметим, за последние два трансферных окна "шпоры" не приобрели ни одного игрока, установив рекорд АПЛ.

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