"Фармацевты" ошеломили гостей уже в стартовые 8 минут. Сначала кипер Боруссии М Ян Зоммер неудачно среагировал на отскок от штанги и выпустил мяч в ворота. А потом Патрик Шик технично уложил в угол с линии штрафной.

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Совсем плохими дела "жеребцов" стали под занавес тайма, когда Ларс Штиндль не реализовал пенальти. На старте второй половины Мусса Диаби с помощью рикошета заставил Гладбах капитулировать в третий раз. Добил гостей Надим Амири, замкнув прострел юниора Вирца на 87-й минуте.

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