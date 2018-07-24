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Левченко: За красивым фасадом ЧМ-2018 – гнилая труха

16:00 39 Читати українською
Левченко: За красивым фасадом ЧМ-2018 – гнилая труха
Евгений Левченко / фото из соцсетей

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко заверил, что после проведения ЧМ-2018 в российском футболе ничего не изменится.

"Чемпионат мира закончился, и все вернется на свои места. Не думаю, что Россия получит большой толчок в развитии футбола, потому что система коррумпирована, неконкурентоспособна и не работает.

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Если не будет изменений в России на политическом уровне, то ничего не изменится и на футбольном уровне. Футбол в России существовал за счет иностранцев. А так, ни школ нет, ни условий, ничего. Глобальных изменений не будет. То, что увидели иностранцы – это фасад. За ним находится прогнивший дом, который или рушится, или уже развалился.

А фасад стоит хороший, его подкрашивают, вкладывают какие-то деньги. Иностранцы это видят. В остальном – талантов нет, никто не пробивается в Европу. Чемпионат слабый, если убрать иностранцев. Фасад для иностранцев сделали хороший, а все, что за ним – гнилая труха", – рассказал Левченко Tribuna.

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Теги
Евгений Левченко Россия ЧМ 2018
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