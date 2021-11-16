Экс-хавбек сборной Украины, а ныне телеэксперт Евгений Левченко считает, что "сине-желтым" стоит полагаться только на себя.

"Не хочу богохульствовать, но есть несколько пословиц: "На Бога надейся, а сам не плошай!", "Бог богом, а люди людьми", "Бог то бог, да и сам не будь плох!".

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По-моему, это самые важные аргументы для нашей сборной. Выиграем – будем каждый раз в собор ходить", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, накануне вылета в Сараево на решающий матч против боснийцев "сине-желтые" посетили Михайловский Златоверхий монастырь, чтобы получить благословение от священнослужителей и снять с команды "ничейное проклятие".

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