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Левченко вдохновил потенциальных новичков сборной Украины

19:06 - Читати українською
Левченко вдохновил потенциальных новичков сборной Украины
Евгений Левченко / Getty Images

Известный футбольный эксперт Евгений Левченко откровенно прокомментировал ситуацию в лагере национальной сборной.

"Я рад, что тренерский штаб сборной ни на словах, а на деле дает шанс проявить себя новым игрокам и молодежи. Это большой стимул для ребят, если они даже и окажутся вне окончательного списка. Просто понюхать пороху в таком коллективе, дорого стоит.

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У Андрея Шевченко есть костяк, но опять же, дорога в национальную команду открыта для всех. Коллектив давно не собирался, все соскучились друг по другу. Это позволит команде сыграть с запредельным настроем. А вообще в сборной бывали парадоксальные случаи, когда игроки, практически не играя в своих клубах, в сборной показывали отличный футбол", – цитирует Левченко Команда 1.

Напомним, что уже 3 сентября подопечные Шевченко сыграют дома со Швейцарией в матче Лиги наций, а 6 сентября – с испанцами на выезде.

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Теги
Андрей Андрей Шевченко Сборная Украины Евгений Левченко
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