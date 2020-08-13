Левченко вдохновил потенциальных новичков сборной Украины

"Я рад, что тренерский штаб сборной ни на словах, а на деле дает шанс проявить себя новым игрокам и молодежи. Это большой стимул для ребят, если они даже и окажутся вне окончательного списка. Просто понюхать пороху в таком коллективе, дорого стоит.

Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины на матчи Лиги наций – есть дебютанты

У Андрея Шевченко есть костяк, но опять же, дорога в национальную команду открыта для всех. Коллектив давно не собирался, все соскучились друг по другу. Это позволит команде сыграть с запредельным настроем. А вообще в сборной бывали парадоксальные случаи, когда игроки, практически не играя в своих клубах, в сборной показывали отличный футбол", – цитирует Левченко Команда 1.

Напомним, что уже 3 сентября подопечные Шевченко сыграют дома со Швейцарией в матче Лиги наций, а 6 сентября – с испанцами на выезде.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день другий – хороші тести на COVID-19 і виконання завдання-мінімум з Базелем