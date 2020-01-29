Левченко: В Нидерландах отмечают, насколько улучшился контроль мяча у сборной Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который львиную долю карьеры провел в чемпионате Нидерландов, поделился мыслями по поводу ситуации в стане соперника "сине-желтых".

"Разговоров о матче Нидерланды – Украина пока не слышно. Здесь главная проблема – отсутствие нападающих в национальной команде. Из-за травм Евро-2020 могут пропустить Дониелл Маллен и Мемфис Депай. И как себя поведет главный тренер сборной Рональд Куман в данной ситуации – не понятно.

Смотрю на сборную Нидерландов и понимаю, как Украине будет непросто, – Левченко

Говорят, что молодой и талантливый Майрон Боаду может сыграть на острие атаки. Для этого, возможно, даже поменяют тактическую схему, чтобы Боаду играл вместе с Люком де Йонгом впереди или Ваутом Вегхорстом, не плохо зарекомендовавшим себя в последнее время.

Думаю, в мартовских спаррингах и будут расставлены акценты с прицелом на матч с Украиной. Что касается нашей команды, то в Нидерландах отмечают насколько ровно Украины прошла отбор на Евро-2020, насколько улучшился контроль мяча и как мало мы пропустили голов", – рассказал Левченко в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, сборная Украины матчем против Нидерландов начнет свой путь на Евро-2020. Команды встретятся в Амстердаме 14 июня.

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