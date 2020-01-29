toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР - ПРОЛЕТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ

Левченко: В Нидерландах отмечают, насколько улучшился контроль мяча у сборной Украины

17:37 29 Читати українською
Левченко: В Нидерландах отмечают, насколько улучшился контроль мяча у сборной Украины
Евгений Левченко / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который львиную долю карьеры провел в чемпионате Нидерландов, поделился мыслями по поводу ситуации в стане соперника "сине-желтых".

"Разговоров о матче Нидерланды – Украина пока не слышно. Здесь главная проблема – отсутствие нападающих в национальной команде. Из-за травм Евро-2020 могут пропустить Дониелл Маллен и Мемфис Депай. И как себя поведет главный тренер сборной Рональд Куман в данной ситуации – не понятно.

Смотрю на сборную Нидерландов и понимаю, как Украине будет непросто, – Левченко

Говорят, что молодой и талантливый Майрон Боаду может сыграть на острие атаки. Для этого, возможно, даже поменяют тактическую схему, чтобы Боаду играл вместе с Люком де Йонгом впереди или Ваутом Вегхорстом, не плохо зарекомендовавшим себя в последнее время.

Думаю, в мартовских спаррингах и будут расставлены акценты с прицелом на матч с Украиной. Что касается нашей команды, то в Нидерландах отмечают насколько ровно Украины прошла отбор на Евро-2020, насколько улучшился контроль мяча и как мало мы пропустили голов", – рассказал Левченко в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, сборная Украины матчем против Нидерландов начнет свой путь на Евро-2020. Команды встретятся в Амстердаме 14 июня.

УЕФА сообщил, где будут базироваться участники Евро-2020 – сборная Украины выбрала Бухарест

blog_ava
Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?
13:00
471
Теги
Майрон Боаду Майрон Боаду Люк де Йонг Люк де Йонг Мемфис Депай Мемфис Депай Нидерланды Нидерланды Украина Украина Сборная Украины Евгений Левченко Рональд Куман Рональд Куман Ваут Вегхорст Ваут Вегхорст Дониэлл Мален Дониэлл Мален
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
42
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук