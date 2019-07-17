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Левченко стал президентом профсоюза футболистов Нидерландов

12:38 25 Читати українською
Левченко стал президентом профсоюза футболистов Нидерландов
Евгений Левченко (справа) / Соцсети

Бывший украинский футболист Евгений Левченко избран на престижную должность в Нидерландах.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Нидерландов. Для меня это большая честь.

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Я очень горжусь, что после многих лет, находясь в правлении профсоюза, футболисты единогласно избрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав игроков", – написал Левченко на своей странице в Instagram.

Напомним, Евгений Левченко во время профессиональной карьеры выступал за ряд нидерландских клубов. Также в активе хавбека 8 поединков за сборную Украины. Левченко уже длительное время проживает в Нидерландах.

Beste vrienden, ik wil met jullie delen dat vanaf vandaag ben ik de nieuwe voorzitter van de VVCS @spelersvakbondvvcs Ik heb onder meer gevoetbald bij Vitesse, Cambuur, Helmond Sport, Sparta, Groningen, Willem ll en het Oekraïense nationale team, en ken het belang van goede begeleiding van jonge profs maar al te goed. Ik kijk er enorm naar uit het werk van VVCS verder onder de aandacht te brengen, zodat nog meer profvoetballers ons leren kennen en zodat we hen bij kunnen staan waar nodig. Want het beeld bestaat dat profvoetballers allemaal miljonair worden, maar het tegendeel is waar. De VVCS is er om de belangen van alle voetballers te beschermen, en hun een stem te geven, zowel in Nederland als daarbuiten. Ik hoop dat ik daar, in mijn nieuwe rol als voorzitter, mijn steentje aan bij kan dragen! Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! @spelersvakbondvvcs Для меня- это великая честь. Я очень горжусь, что после многих лет, находясь в правлении профсоюза, футболисты единогласно выбрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав футболистов. #vvcs #lifeafterfootball

Допис, поширений Evgeniy Levchenko (@elevchenko)

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Теги
Украинцы за рубежом Нидерланды Евгений Левченко
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