Левченко сравнил Малиновского с резинкой

"По составу ПСЖ, возможно, и сильнее, но не стоит забывать, что во Франции чемпионат не доигрывался, к тому же неизвестно, насколько серьезная травма у Килиана Мбаппе и Марко Вератти. Аталанта же на ходу. Не думаю, что поражение от Интера скажется на боевом состоянии бергамцев. Буду болеть за итальянцев в первую очередь потому, что там выступает украинский футболист.

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Без сомнения Малиновский может стать лидером Аталанты в следующем сезоне. Полузащитник растягивается, как резинка (улыбается). Европейская школа пошла Малиновскому на пользу. От того, что он хорошо смотрелся в Бельгии, это очень помогло Руслану в Италии, полузащитнику было не очень сложно влиться в коллектив. В первый свой сезон войти в топ-100 лучших футболистов Серии А дорого стоит. Не знаю, почему Джан Пьеро Гасперини в основном выпускает футболиста на замену, но то, что Малиновский вносит существенный вклад в победы Аталанты, факт.", – цитирует эксперта Команда1.

Напомним, поединок Аталанта – ПСЖ пройдет 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадия ЛЧ состоит из одного матча.

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