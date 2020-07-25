Левченко спрогнозировал экс-игрока сборной Украины, который войдет в тренерский штаб Луческу

"Вангую на кофейной гуще. У меня какое-то шестое чувство, что помощником Луческу станет Слава Шевчук", – написал Левченко в Twitter.
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Легенда Шахтера Вячеслав Шевчук уже имеет тренерский опыт, в сезоне 2018/19 он возглавлял донецкий Олимпик, после чего стал экспертом на телеканале Футбол.
Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с Динамо на 2 года с возможностью пролонгации еще на год. По итогам прошлого сезона УПЛ киевляне заняли второе место, что позволит им сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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