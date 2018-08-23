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Левченко: Шевченко сказал, что нужно Динамо для победы в домашней игре против Аякса

21:24 101 Читати українською
Левченко: Шевченко сказал, что нужно Динамо для победы в домашней игре против Аякса
Евгений Левченко / фото из соцсетей

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от матча Динамо в плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

"Игра была интересной, моменты были у обеих команд. Динамо в первые минуты немного выпадало, а Аякс создавал свои моменты, после которых и забил первый гол.

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Мне все же кажется, что перед матчем у игроков Динамо было определенное волнение. Два мяча Аякса после забитого гола Динамо говорят о том, что голландцы в этом матче были сильнее. Однако, говорить о том, что игра уже сделана, я бы не стал. У Динамо еще будет шанс.

Андрей Шевченко посмотрел весь матч. Мы разговаривали с ним, он прекрасно проанализировал некоторые моменты, особенно в нападении. Он сказал, что киевлянам нужно больше двигаться впереди, чтобы выиграть в домашней встрече", – сказал Левченко в эфире телеканала Футбол 1.

Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Евгений Левченко
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