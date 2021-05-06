"Прогнозы в футболе – дело неблагодарное. По крайней мере из группы наша команда обязана выходить, даже при наличии в квартете сборной Нидерландов. Подопечных Франка де Бура сейчас качает. Я не могу сказать, что нидерландцы сейчас настолько сильны, что им будет крайне сложно противостоять, хотя, естественно, на бумаге именно они фавориты нашей группы.

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При всем уважении к Северной Македонии, но эту сборную Украины должна обыгрывать при любых раскладах. А вот с командой Австрии будет сложнее. Эта сборная умеет бороться до конца, колючий соперник, у австрийцев сбалансированная команда. Однако, и в этой игре подопечным Андрея Шевченко по зубам достичь нужного результата. Поэтому, повторюсь, мы должны требовать от сборной Украины на Евро как минимум выхода из группы", – отметил Левченко в интервью Команда№1.

К слову, Евро-2020 стартует 11 июня и продлится ровно месяц. Сборная Украины стартует в групповом этапе Евро-2020 матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме. Также команда Андрея Шевченко сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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