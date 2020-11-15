Известный эксперт Евгений Левченко поделился первыми впечатлениями от поражения сборной Украины в матче с немцами.

"Результат несправедлив. Три штанги – просто невероятный нефарт. Мне понравилось много моментов в игре сборной Украины.

Яремчук отметил проблему, которая преследовала Украину в матчах с Польшей и Германией

Но немцы играли и выиграли на классе. Счет мог быть 2:3, так как на победу мы не наиграли", – сказал Левченко в эфире Футбол 1.

Напомним, в предпоследнем матче группы А4 Лиги наций Украина на выезде уступила сборной Германии (1:3). После 5-ти туров команда Шевченко расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария.

Чемпіони світу з "не соромно за поразку", або Печальне іспанське г**но – чому Рамос створив Україні серйозну проблему