– Какие впечатления остались после матча Украины с Францией?

– Двоякие, ведь мы увидели две разные игры. В первом тайме мы действовали неуверенно, хотя Франция играла медленно, только прессинговала резко и с пониманием. Мы же немного перегорели, слишком много смотрели на соперника, и Франция, воспользовавшись нашими ошибками, забила гол.

После пропущенного гола мы растерялись, и было понятно, что теперь играть будет очень сложно, нужно открываться. Однако во втором тайме все изменилось. Нам удалось перестроиться, мы прессинговали, действовали гораздо увереннее, находили свободные зоны. Мы комбинировали, перекатывали мяч слева направо и даже имели моменты, когда могли забивать. Как Довбик или Забарный. Какой-то период мы играли на равных с одной из лучших стран мира, и это очень приятно видеть.

– Оцените ставку с первых минут на Довбыка, а не Ваната, который находится в лучшем тонусе?

– Здесь всегда будет дискуссия. Если бы Довбик использовал свой момент, мы бы все говорили, что он супермолодец. Против таких сильных физически защитников, как у французов, Довбику было очень сложно. Он несколько раз даже поднимал руки, понимая, что ему трудно бороться. Если ты выбираешь силового нападающего, ему нужно "подносить снаряды".

Если же ты выбираешь Ваната, который более мобильный, подвижный и настырный, это может сыграть. Тем более, что Ванат сейчас находится на моральном подъеме. У Довбика же, по моему мнению, в клубе не все в порядке. Тренерский штаб, вероятно, руководствовался тем, в каком состоянии игроки были за несколько дней до матча, но, если они выбрали Довбика, им стоило учитывать, что он будет иметь сложности.

– Много критики было в адрес Судакова из-за первого пропущенного гола. Как вы оцените игру в защите в этот момент, в частности наших опорников?

– В том моменте мы немного растерялись. Вся наша оборона сместилась на правый фланг, чтобы перекрыть соперников, и там образовалась серия ошибок. Да, Судаков не добежал, и он бежал назад не на сто процентов. Но это не только его вина. Там было много наших игроков, которые не видели набегавшего Олисе, и смотрели только на мяч. Поэтому вешать всех собак на Судакова неправильно.

– Кого бы вы выделили как лучшего игрока в нашем составе?

– Если не учитывать ошибку при втором пропущенном, то Забарного. Справиться с Мбаппе один в один очень сложно, поэтому считаю, что Илья сыграл уверенно. В общем, во втором тайме мне очень понравились командные действия. Если после июньских товарищеских матчей в Канаде мы критиковали сборную, то сейчас я вижу потенциал, есть игроки, которые могут играть в футбол на высоком уровне. Но нам не хватает этого на весь матч.

– Как травмы повлияли на этот матч? Например, из-за отсутствия Миколенко на левом фланге пришлось играть Зинченко, который совсем не в тонусе.

– Зинченко не испортил каши. Он имеет огромный опыт и понимание игры, и таких игроков нам очень не хватает. Он на сто процентов профессионал. Даже когда он не попадал в основной состав Арсенала, он делал все, чтобы быть в топовом физическом состоянии. Такие игроки, как Ярмоленко или Степаненко, уже отходят, и это нормальный процесс. Мы все понимаем, что время Ярмоленко проходит, но когда ты понимаешь, что он еще может принести какую-то пользу для нашей сборной, то почему бы не вызвать его?

Здесь нам нужно найти шикарный баланс между молодежью и опытом, чтобы давать дорогу новым талантам, но в то же время использовать тех, кто еще может принести пользу команде.

– Напоследок оцените результат: справедливый или не повезло добиться ничьей?

– Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом. В то же время мы на сто процентов наиграли на один гол. Справедливо, если бы игра закончилась со счетом 2:1. Откровенно говоря, мы играли на своих максимальных оборотах во втором тайме, тогда как Франция могла еще добавить, – сказал Левченко в комментарии Tribuna.

