Левченко признался, какой зарплатой его заманивал Шахтер

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко вспомнил, как отказался переходить в донецкий Шахтер.

"Когда я играл за Гронинген, на меня выходил Шахтер. Но я тогда решил, что продолжу карьеру в Европе. Было ли это опрометчивым решением, сложно говорить. Но на тот момент я выбрал жизнь и развитие в Европе, хотя Шахтер предлагал более выгодные финансовые условия. Деньги на тот момент были не так важны для меня, хотя вообще они важны.

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Отказать Шахтеру было не так просто, особенно когда твоя зарплата вырастает в 4-5 раз. Деньги не все решают в этой жизни. Я понимаю, что без них никуда, но в моей жизни они никогда не играли ведущую роль. Я очень много времени и желания отдавал именно качеству жизни, для меня это остается важным", -– цитирует Левченко Tribuna.com.

К слову, Левченко – воспитанник донецкого футбола, однако почти всю карьеру провел в нидерландах, выступая за местные Витесс, роттердамскую Спарту, Гронингем, Виллем II. Бутсы на гвоздь повесил в 2012 году в австралийской Аделаиде. В активе Евгения 8 матчей за сборную Украины.

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