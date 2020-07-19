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Левченко предсказывает Кравцу быстрое возвращения в сборную Украины

19 июля 12:43 - Читати українською
Левченко предсказывает Кравцу быстрое возвращения в сборную Украины
Артем Кравец / УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о перспективах форварда турецкого Кайсериспора Артема Кравца в команде Андрея Шевченко.

"Хочется верить, что конкуренция среди нападающих в сборной растет. Когда Кравец в форме, он мне нравится своим голевым чутьем, и в физическом плане футболист выкладывается по полной. Если он продолжит в том же духе, то место в сборной для него, думаю, найдется.

Кравец провел свой лучший матч в чемпионате Турции по данным InStat

Не могу также не отметить и некоторых других наших ребят. Хочу поздравить Женю Шахова с первым голом за Лечче. Дима Чигринский в АЕКе словно переквалифицировался из центрального защитника в бомбардиры. Приятно наблюдать за тем, что у многих украинских игроков хорошо обстоят дела в Европе", – сказал Левченко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Кравец сумел отличиться за свою команду в последних четырех матчах из пяти. Всего в текущем сезоне Артем провел за Кайсериспор 20 поединков во всех турнирах, в которых забил 9 голов.

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Теги
Украинцы за рубежом Лечче Лечче Украина Украина Сборная Украины Андрей Андрей Шевченко Евгений Левченко АЕК Афины АЕК Афины Кайсериспор Кайсериспор Артем Артем Кравец Евгений Евгений Шахов Дмитрий Дмитрий Чигринский
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