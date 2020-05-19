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Левченко предсказывает будущее Соболю в топ-лигах – эксперт перечислил основные качества игрока сборной Украины

15:56 12 Читати українською
Левченко предсказывает будущее Соболю в топ-лигах – эксперт перечислил основные качества игрока сборной Украины
Эдуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Украинский защитник Эдуард Соболь недавно стал чемпионом Бельгии в составе Брюгге, поэтому продолжает получать комплименты от старших коллег.

"Я думаю, сегодня Соболь является прочным оборонительным редутом. Брюгге всегда пытается играть с высоким прессингом. Среди главных качеств Эдуарда – скорость, подключение вперед.

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Если брать глобально, то шанс Соболя сыграть в Европе на самых высоких ролях мне кажется реальным", – заявил экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Евгений Левченко.

Напомним, Эдуард защищает цвета Брюгге на правах аренды, его контракт принадлежит Шахтеру. Сейчас бельгийцы ведут активные переговоры о выкупе 25-летнего защитника сборной Украины.

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Бельгия Евгений Левченко Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге
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