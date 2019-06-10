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Левченко поддержал узника Кремля Сенцова

14:28 53 Читати українською
Левченко поддержал узника Кремля Сенцова
Евгений Левченко / Соцсети

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением относительно заключенного в России Олега Сенцова.

"Друзья, а сейчас серьезный пост. Давайте поддержим тех людей, которые незаконно были осуждены и находятся в тюрьме. Все мы понимаем, что все эти политические гонения абсолютно сфабрикованные и необоснованные.

"Не верьте пропаганде, во Львове хорошо относятся к русскоязычным", – Левченко ответил россиянам

Система может поглотить любого, кто высказывает свою точку зрения, идет вразрез с идеологией партии. Или того, кто, например, честно пишет о коррупции или теневом бизнесе. Например Иван Голунов.

Все это звенья одной цепи. Свобода слова – это одна из основ здорового и демократического государства", – написал Левченко на своей странице в Инстаграме.

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Друзья, а сейчас серьёзный пост. Давайте поддержим тех людей, которые незаконно были осуждены и находятся в тюрьме. Все мы понимаем, что все эти политические гонения абсолютно сфабрикованы и необоснованны. #freesentsov Система может поглотить любого, кто высказывает свою точку зрения идущую вразрез с идеологией партии. Или того, кто, к примеру, честно пишет о коррупции или теневом бизнесе. Как например Иван Голунов. Все это звенья одной цепи. Свобода слова- это одна из основ здорового и демократического государства.

Допис, поширений Evgeniy Levchenko (@elevchenko)

blog_ava
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Теги
Сборная Украины Евгений Левченко Олег Сенцов
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