Левченко поддержал узника Кремля Сенцова

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением относительно заключенного в России Олега Сенцова.

"Друзья, а сейчас серьезный пост. Давайте поддержим тех людей, которые незаконно были осуждены и находятся в тюрьме. Все мы понимаем, что все эти политические гонения абсолютно сфабрикованные и необоснованные.

"Не верьте пропаганде, во Львове хорошо относятся к русскоязычным", – Левченко ответил россиянам

Система может поглотить любого, кто высказывает свою точку зрения, идет вразрез с идеологией партии. Или того, кто, например, честно пишет о коррупции или теневом бизнесе. Например Иван Голунов.

Все это звенья одной цепи. Свобода слова – это одна из основ здорового и демократического государства", – написал Левченко на своей странице в Инстаграме.

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