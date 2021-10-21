"Плачевные впечатление. Если в первом тайме хотя бы Барселона имела моменты и атаковала, то во втором мы наблюдали за всеобщим удержанием мяча. Получилось так, что Динамо не могло, а Барселона, забив один мяч, не хотела особенно проявлять активность. Да и каталонцы сейчас не так много могут себе позволить. Команда Кумана находится в кризисном состоянии, и после гола Пике захотела удержать счет. Печально, что даже такая Барселона легко обыгрывает киевское Динамо.

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После перерыва киевляне стали играть выше, чуть лучше двигаться, но опасности все равно не создавали. За весь матч у "бело-синих" ни одного удара по воротам Барселоны. В общем, от игры наших представителей в этой Лиге чемпионов одни только неприятные впечатления. Реал и Барселона сейчас не блещут, но с нашими клубами они справились без лишнего напряжения.

Тренерская установка для Динамо была такая: играть на удержание. И это странно, поскольку каталонцы все равно создали бы 2-3 стопроцентных момента у ворот Бущана. Да, забил, в итоге, Пике, но ранее пару раз мог отличиться Люк Де Йонг. Самое обидное, что в конце Динамо могло забить, стало приближаться к чужой вратарской, но опять остановилось и перемудрило с обороной. Большего можно было ожидать от Буяльского, Цыганкова и Супряги.

Динамо нужно было начинать игру так, как оно сыграло во втором тайме. Терять-то киевлянам уже нечего, и риск был бы вполне уместен. Тем более, у нынешней Барселоны все равно многое не получается, она выиграла на классе. Теперь киевлянам нужно хорошо разобрать эту игру, ну и по Супряге какое-то решение принять. К сожалению, Владислав так и не сделал шаг вперед – из юношеского во взрослый футбол", – сказал Левченко в комментарии FootBoom.

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