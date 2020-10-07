"Отсутствие игроков Шахтера ослабит сборную, как минимум процентов на 50. Я уже не говорю об отсутствии Александра Зинченко. Но как раз это и должно помочь Андрею Шевченко и его тренерскому штабу увидеть в деле других исполнителей. Матчи против Франции, Германии и Испании для некоторых наших ребят могут стать трамплином в основную обойму главной команды нашей страны.

Франция – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Функционально "сине-желтые", верю, не уступят более именитым оппонентам, но в плане сыгранности и класса, думаю, сборная Украины будет уступать.

У меня нет иллюзий, что немцы и испанцы пока сильнее сборной Украины. Вариативность состава у соперников намного лучше. Единственное, что я хотел бы пожелать "сине-желтых", так это не отходить от своей игры, чтобы команда придерживались своего почерка. И, конечно, нужно постараться допускать как можно меньше ошибок. Тогда и претензий, даже, несмотря на отрицательный результат, не будет. А что касается прогноза, то, считаю, было бы неплохо в этих встречах заработать минимум два очка", – цитирует слова Евгения Левченко Команда 1.

Напомним, спарринг Франция – Украина состоится сегодня, 7 октября, начало в 22:10.

Франция – Украина: анонс товарищеского матча