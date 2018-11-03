Левченко отказался работать на российском телевидении

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отказался работать на российском "Матч ТВ", несмотря на большой гонорар.

"Несколько раз звонили из "Матч ТВ", предлагали сотрудничество. Моя первая реакция – это какой-то розыгрыш. Потому что я 4 года не ездил в Россию по понятным причинам, у меня четкая позиция по этому поводу.

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Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна. Пока существует конфликт между странами, я не смогу объяснить самому себе причины того, что я еду туда работать. Для меня этот вопрос закрыт.

В плане финансов там были безграничные возможности. Это в разы больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Нидерландах", – сказал Левченко в программе Вацко Light.