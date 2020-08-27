"Читаю много высказываний о припаркованном "автобусе" Динамо. Да, конечно, это правда, но разве не результат главное?

Шахтар – Динамо: Де Пена назвав переломний момент Суперкубка

Было бы самоубийством играть в открытую нынешнему Динамо с таким Шахтером. Игра забудется, но результат и цель достигнуты", – комментирует игру киевлян Левченко в своем Твиттере.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

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