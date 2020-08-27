Левченко оценил тактику Динамо в матче против Шахтера
17:06 - Читати українською
Украинский эксперт Евгений Левченко поделился мыслями о поединке Шахтер – Динамо.
Суперкубок Украины
завершено
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
83’ Фран Соль
"Читаю много высказываний о припаркованном "автобусе" Динамо. Да, конечно, это правда, но разве не результат главное?
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Было бы самоубийством играть в открытую нынешнему Динамо с таким Шахтером. Игра забудется, но результат и цель достигнуты", – комментирует игру киевлян Левченко в своем Твиттере.
Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.
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