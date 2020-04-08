Левченко оценил план Нидерландов по возобновлению чемпионата – к украинцу должны прислушаться

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение Футбольной федерации Нидерландов насчет новых дат возобновления чемпионатов в стране.

"Многие об этом говорилось, но это очень четкий и хороший план. Он, конечно, не является оптимальным, но было много мыслей о возобновлении чемпионата.

Нидерланды определились с датой возобновления сезона

Эрик Гудде (исполнительный директор Фейеноорда – прим. "Футбол 24") отметил, что требования Национального института здравоохранения и окружающей среды будут соблюдаться, и я поддерживаю это. Было бы безумием, если бы сейчас вопросы решались самостоятельно. У каждого есть свои интересы, но пока был сделан первый шаг", – приводит слова Левченко Telegraaf.

Отметим, что украинец является председателем профсоюза игроков чемпионата Нидерландов.

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