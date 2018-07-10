Левченко обратился к россиянам, которые затравили Виду и Вукоевича

Бывший полузащитник сборной Украины и телеэксперт Евгений Левченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг видеоролика Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Хорваты после победы над сборной России в 1/4 финала чемпионата мира-2018 скандировали "Слава Украине!" и передали привет Киеву.

"Господа россияне, объясните мне, пожалуйста, что такого болезненного в словах "Слава Украине!"? От чего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо про националистов, бандеровцев и фашистов...", – написал Левченко в своем твиттере.

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Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.