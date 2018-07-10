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Левченко обратился к россиянам, которые затравили Виду и Вукоевича

06:00 8 Читати українською
Левченко обратился к россиянам, которые затравили Виду и Вукоевича
Евгений Левченко / фото из соцсетей

Бывший полузащитник сборной Украины и телеэксперт Евгений Левченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг видеоролика Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Хорваты после победы над сборной России в 1/4 финала чемпионата мира-2018 скандировали "Слава Украине!" и передали привет Киеву.

"Господа россияне, объясните мне, пожалуйста, что такого болезненного в словах "Слава Украине!"? От чего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо про националистов, бандеровцев и фашистов...", – написал Левченко в своем твиттере.

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Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Украина Украина ЧМ 2018 Россия - Хорватия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Евгений Левченко Россия Россия
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