Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что команде Андрея Шевченко под силу одолеть соперника в первом матче на Евро-2020.

"Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно и тактически этого соперника можно прижать. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что команда де Бура – вовсе не топовая.

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Когда же еще обыгрывать такую ​​сборную Нидерландов, как не сейчас? Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – на победу. Вообще нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее за сборную Украины", – цитирует Левченко Footboom.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня против команды Нидерландов. Также в квартет попали Австрия и Северная Македония.

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