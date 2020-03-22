Левченко назвал плюсы переноса Евро-2020 для соперника сборной Украины

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко, который имеет опыт выступлений в чемпионате Нидерландов, высказался о переносе континентального первенства.

"Перенос Евро – плюс для сборной Нидерландов. Для них важно, чтобы восстановился Депай. Он звезда, тянет на себе, в какой-то степени, сборную Нидерландов.

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Тренер Рональд Куман уже об этом сказал, немного в шутливой форме, что теперь у них будет больше времени для восстановления, наигрыша новых комбинаций", – сказал Левченко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, вингер Лиона Мемфис Депай порвал "кресты" еще в декабре, восстановление после таких травм занимает около полугода. По решению УЕФА, Евро-2020 состоится в 2021 году, где Украина сыграет в одной группе с нидерландцами и австрийцами.

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