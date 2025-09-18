"Многие хотят видеть у руля сборной некоторых людей, которые раньше тренировали национальную команду, но сейчас длительное время без работы на самом высоком уровне. Но это шаг назад. Сейчас футбол очень быстро развивается и наставник должен быть на коне, при работе.

Опять-таки, Если бы была моя воля, я бы дал карт-бланш молодому и перспективному тренеру, чтобы он предоставил свой план и придерживался его. Например, Руслан Ротань, это хоть и радикальное решение, но я за инновационные процессы, за специалистов, которые по-европейски смотрят на все нововведения в футболе.

Качественный иностранный специалист, на мой взгляд, сейчас не приедет в страну, где идет война, где и давление со стороны общественности очень большое", – сказал Левченко для Sport.ua.

Напомним, сборная Украины уступила Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) в стартовых матчах отбора к ЧМ-2026. Руслан Ротань сейчас возглавляет житомирское Полесье.

