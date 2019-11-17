Левченко: На Евро-2020 мы сможем увидеть, как Украина играет с топовыми сборными

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отдал должное команде Андрея Шевченко после камбэка в поединке против Сербии (2:2).

"Возможно, матч была не самым красивым, но мы увидели, что наша сборная умеет бороться до конца. Приятно, что даже без четырех лидеров команда показала не лучшую, но вполне качественную моментами игру.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я получил удовольствие от работы с такой сборной, когда мы могли комментировать, критиковать и наслаждаться. Мы часто говорили, что была доля везения, что были победы "на жилах". Но сказать, что команда не растет, было бы абсурдом. Здесь заслуга как игроков, так и тренеров.

Я рад, что у нас появляется сплоченный коллектив. На чемпионате Европы мы сможем увидеть, как команда играет с топовыми сборными.

То, что у нас есть своя линия, которую мы гнем до конца, очень приятно. При всех моментах, команда выросла, повзрослела. Я с удовольствием смотрю, наслаждаюсь и горжусь нашей сборной", – рассказал Левченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2020 пройдет 30 ноября. Украина гарантировала себе место в первой корзине.

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