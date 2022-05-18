Левченко продемонстрировал "лицо войны"
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко не забывает напоминать миру о действиях главного зла – Владимира Путина.
В Instagram 44-летний экс-футболист опубликовал коллаж с названием "лицо войны", на котором изображен президент России и террорист Владимир Путин,
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"Просто увеличьте масштаб… Очень хочу увидеть этого человека и его компанию в Гаагском международном военном суде за все преступления, которые он совершил против человечества", – написал Левченко. На кадрах можно рассмотреть ужасающие последствия полномасштабного вторжения России в Украину.
К слову, Евгений с 24 февраля показывает миру страшную правду о войне в Украине, а также пытается помогать ВСУ и пострадавшим, как и большинство украинцев.
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