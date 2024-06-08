"Я хотел бы, чтобы Судакову удалось подтвердить свое качество игры на поле, подтвердить актуальность своего ценника и переехать в Европу. Когда смотрю цену на Георгия, то глаза на лоб лезут.

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Насколько обоснована цена за Судакова? Когда украинский клуб продает игрока за такие деньги, то это супер. Обоснованность цены определяет та команда, которая хочет его приобрести. Если они готовы, то очевидно, что да. Если Судаков сможет найти свою команду, то это положительно повлияет на его карьеру.

Этот игрок перерос УПЛ, поэтому хочется посмотреть на него в лучшем чемпионате. Посмотрите, сколько наших ребят играют за рубежом. Часть из них занимают ведущую роль в своих командах. Это важно для дальнейшего развития нашей сборной", – сказал Левченко в комментарии LB.ua.

Напомним, в прошедшем сезоне Судаков в 34-х матчах забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

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