Левченко: Футболисты должны начинать думать о хорошей работе до завершения карьеры

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал о своей нынешней работе.

"Я рассматриваю это не как работу, а как призвание. Это логичный шаг для меня. Как игрок я также помогал другим. Во мне это есть.

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Это очень серьезная организация, которую уважают по всему миру. Мы прогрессивные и должны такими оставаться. Я еще на этапе изучения, но уже могу сказать, что не буду ничего радикально менять. Интересы игроков имеют первостепенное значение.

Есть футболисты-миллионеры, которые могут обеспечить себя после карьеры, но это лишь малая группа. Многим игрокам приходится работать. Они должны начинать думать об этом уже во время карьеры.

Любой может стать агентом, но есть свои подводные камни. Не все они одинаково способны и прозрачно действуют. От этого могут страдать их футболисты.

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Восстановление после перелетов в современных реалиях может стать проблемой для игроков. В результате повышается риск травм. В Голландии с этим нет такой проблемы, как в Англии или Испании, но мы тоже должны предотвращать перегрузки игроков.

Также важно найти баланс между женским и мужским футболом. Профсоюз может и должен иметь большее значение для игроков", – цитирует Левченко Sporten Strategie.