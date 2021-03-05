Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко признался, что готов попробовать свои силы в украинском или российском чемпионатах, чтобы изменить ситуацию с воспитанием молодых игроков на примере Нидерландов.

"Мои голландские коллеги, которые работали в Шахтере, говорили, что от них сначала требовали результат. Они сказали: "Его сразу не будет, мы начнем выстраивать отношения с футболистами так, чтобы они нам доверяли". И им пришлось взломать систему. Зато появились талантливые ребята: Зинченко, Матвиенко, Коваленко, Ордец. Это все выходцы из Шахтера, их тренировали голландцы.

"На русском кричали нам "сукин сын": Ковалец вспомнил отвратительные провокации от фанов Сент-Этьена

Допускаю ли возможность поработать в России или Украине и попытаться изменить ситуацию? Да. Многие процессы, которые происходят в России и Украине, мне не нравятся, их можно выстраивать по-другому. Но, понимаете, чтобы менять систему, нужны правильные люди, правильная команда. А еще желание людей меняться.

Когда многих людей все устраивает, ничего не изменится. Вот в наших странах есть футбол, пара неплохих команд, но как такового продукта нет. Топтание на месте. Колоссальная зависимость от бюджетов: в Украине – от олигархата, в России – от государства.

Эта зависимость никогда не дает уверенности в завтрашнем дне – ни футболистам, ни людям, которые работают в клубах. Ты не можешь выстраивать долгосрочную политику. Хотя есть пример той же Польши. То есть реформы – не утопия, это возможно", – цитирует Левченко Sports.ru.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами