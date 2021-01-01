"Лучший матч? Если брать за исполнением и качеством, то, конечно, это домашний поединок Лиги наций против испанцев. Мне эта игра в исполнении "сине-желтых" понравилась в плане психологии. Эта победа (1:0) показала, что сборная Украины может противостоять лучшим командам Европы. И пусть у подопечных Луиса Энрике было большое преимущество, наша команда не разваливалась, а затем и "уколола" соперника...

Две пушки Малиновского оказались в топе голов Аталанты за 2020 год

Лучший игрок? Вся наша команда в 2020-м прогрессировала. Однако, лучшим, на мой взгляд, был Малиновский. Его уровень игры всегда был на высоте, даже в проигранных поединках. Потенциал полузащитника еще не исчерпан. Этот футболист растет, прежде всего, в ментальном плане", – цитирует Левченко Команда 1.

Заметим, наша национальная команда вылетела из высшего дивизиона Лиги наций, в том числе и из-за технического поражения от Швейцарии. Руслан Малиновский провел 5 матчей в 2020 году в составе сборной Украины, отметившись 1 голом.

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