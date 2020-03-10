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Левченко бьет тревогу из-за травмы Степаненко

09:18 226 Читати українською
Левченко бьет тревогу из-за травмы Степаненко
Тарас Степаненко / Шахтер

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал травму лидера "сине-желтых" Тараса Степаненко.

"Травма Степаненко – это серьезный удар по балансу в нашей сборной. Один из важнейших, неприметных, недооцененных игроков. Скорейшего выздоровления", – написал Левченко в Twitter.

Напомним, что Степаненко из-за проблем с коленом рискует пропустить длительный срок – хавбеку "горняков" необходима операция на мениске. Тарас является незаменимым опорником в сборной Украины и лидером Шахтера.

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Теги
Евро-2020 Шахтер Шахтер Сборная Украины Тарас Степаненко Тарас Степаненко Евгений Левченко
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