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Леванте запланировал сменить стадион на финише сезона

14:57 4 Читати українською
Леванте запланировал сменить стадион на финише сезона
Тренировка "лягушек" / твиттер Леванте

Середняк испанского первенства Леванте надеется сыграть домашние матчи после рестарта сезона за почти 200 километров от дома.

Ла Лига получила запрос от "лягушек" относительно возможности сыграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 в Аликанте, сообщает Marca.

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Леванте хочет воспользоваться проведением матчей без зрителей, чтобы провести ремонтные работы на своей домашней арене – Сьюдад де Валенсия. Временным стадионом левантийцев может стать Сьюдад Депорива Камило Кано, расположенный в пригороде Аликанте Ла-Нусии.

Сезон 2019/20 в Ла Лиге возобновят 11 июня. Леванте до конца первенства сыграет 6 домашних поединков – против Севильи, Бетиса, Реал Сосьедада, мадридского Атлетико, Атлетика и Хетафе.

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Испания Сьюдад де Валенсия Леванте Леванте
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