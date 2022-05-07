Программу 35-го тура в Ла Лиге открывала встречу в Валенсии, где Леванте принимал Реал Сосьедад. Матч был чрезвычайно важным для обеих команд: гости отставали от зоны ЛЧ на 5 очков и не имели права на ещё одну осечку, а хозяева шли в зоне вылета – впрочем, до спасительной 17-й позиции не хватало всего 6 зачётных баллов. В таких условиях ничья никого не устраивала.

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Первый тайм прошел на равных, однако завершился без забитых голов. После перерыва же Леванте серьёзно прибавил в агрессии, заслуженно открыв счёт на 53-й минуте – это Мирамон получил передачу на правый край штрафной и бахнул под дальнюю штангу. Реал Сосьедад отыгрался уже через 13 минут: Исак мощно пробил в перекладину, а Горосабель, подобрав мяч, исполнил точную подачу на Давида Силву – 1:1!

Левантё все равно не убавил в активности, создавая момент за моментом. "Лягушкам" не хватало только реализации, но им повезло на 89-й минуте – хозяева заработали пенальти. Мелеро из "точки" уверенно развёл мяч и голкипера. 2:1. Этот счёт оказался окончательным.

Таким образом, Леванте набрал 29 очков, поднявшись на 19-ю позицию. Реал Сосьедад остался шестым в 5 очках от зоны ЛЧ – и на выходных этот разрыв может увеличиться.

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